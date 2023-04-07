Заставлял отдавать боевые доплаты: на Одесщине разоблачили чиновника, который отбирал средства у подчиненных военных. Фото

В Одесской области начальника материального обеспечения одной из воинских частей разоблачили на вымогательстве средств у солдат. Подчиненных военных чиновник заставлял отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных им на период военного положения.

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За отказ угрожал им проблемы с прохождением военной службы и даже физической расправой. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении, информирует пресс-служба ведомства (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что специалистам ГБР удалось задокументировать более трех десятков фактов противоправной деятельности указаннго должностного лица.

Речь идет не только о вымогательствах, но и получении им денег от подчиненных военных. Общая сумма таких "поборов" составляет более 600 тыс. грн.

Ныне начальника матобеспечения одной из воинских частей Одесщины подозревают по ч. 4 ст. 189, ч. 1 и ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, в частности, в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, а также применении насилия к подчиненному.

По санкциям этих уголовных статей военнослужащему-чиновнику грозит 12 лет лишения свободы.

Правда, расследование продолжается. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, к тому же без права внесения залога.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Специализированная прокуратура в оборонной сфере Южного региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" отметили, что в Одессе накажут сотрудников ТЦК и СП, якобы жестко пытавшихся вручить повестку мужчине на улице. По этому факту было начато служебное расследование.

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