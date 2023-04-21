В Ривненской области заместитель командира части платил 'боевые' экс-жене и дочери, которые были в тылу

В Ривненской области заместитель командира воинской части выплачивал "боевые" доплаты своей бывшей жене и дочери, которые являются военными, но с самого начала полномасштабного вторжения находились на территории области. Они получали ежемесячно дополнительно от 30 до 100 тыс. грн.

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О разоблаченной схеме злоупотребления доплатами сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Отмечается, что она действовала в течение 9 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет по меньшей мере 1 млн грн (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Сотрудники ДБР 20 апреля провели ряд обысков на территории указанной воинской части и по месту жительства указанных лиц. По результатам следственных действий им сообщили о подозрениях, согласно ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к воинской службе, совершенное в условиях военного положения).

Нарушителям может грозить до 8 лет лишения свободы. Также, по решению суда, они должны возместить государству противоправно выплаченные средства.

Напомним: ранее председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что военным могут вернуть доплаты в размере 30 тысяч гривен, если депутаты Верховной Рады не поддержат проект постановления, который их заблокирует. Однако для этого придется выполнить одно важное условие – найти финансирование, причем не за счет "печати гривны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее ДБР разоблачила в Одесской области начальника материального обеспечения одной из воинских частей на вымогательстве денег у солдат. Подчиненных военных чиновник заставлял отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных им на период военного положения;

– уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что за пленными военнослужащими сохраняются выплаты денежного довольствия. Членам их семей средства выплачиваются в определенной последовательности.

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