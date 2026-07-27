Во Львовской области в ДТП погиб 17-летний мотоциклист, его сестра находится в больнице. Фото

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 17-летний водитель мотоцикла, а его младшая сестра получила травмы. Авария произошла с участием легкового автомобиля Skoda Fabia и мотоцикла Geon в одном из сел Стрыйского района.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят досудебное расследование.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла 27 июля около 00:30. На дороге столкнулись автомобиль Skoda Fabia, за рулем которого находилась 24-летняя местная жительница, и мотоцикл Geon под управлением 17-летнего жителя города Новый Раздел.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Пассажирка мотоцикла, 14-летняя сестра юноши, получила травмы и была госпитализирована.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без него.

Напомним, в Оболонском районе Киева автомобиль Daewoo на большой скорости протаранил Volkswagen на проспекте Степана Бандеры. В результате столкновения водитель последнего автомобиля погиб – виновник ДТП, которыйсел за руль в нетрезвом состоянии и отказался от медицинского освидетельствования, был задержан.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 20 июля в городе Броды на Львовщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три несовершеннолетние девушки, ещё двое подростков получили травмы, а водителя задержали после побега с места ДТП.

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