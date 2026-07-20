Возвращались с дня рождения: в Львовской области в ДТП погибли трое несовершеннолетних. Фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В ночь на 20 июля в городе Броды Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три несовершеннолетние девушки, ещё двое подростков получили травмы, а водитель был задержан после побега с места ДТП.
По факту трагедии прокуратура возбудила уголовное дело. Об обстоятельствах аварии сообщила Львовская областная прокуратура.
Авария произошла около двух часов ночи на улице Ивана Богуна. Автомобиль Mercedes, двигавшийся в направлении центра города, на повороте выехал на обочину, столкнулся с деревом, а затем с бетонной электроопорой. После сильного удара автомобиль перевернулся.
В салоне находились шесть человек – 24-летний водитель и пять несовершеннолетних пассажиров. От удара четыре девушки, ехавшие на заднем сиденье, оказались за пределами автомобиля. На месте погибли две 16-летние и одна 15-летняя пассажирки. Еще одну 16-летнюю девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.
Также травмы получил 17-летний парень, который находился на переднем пассажирском сиденье. После аварии он самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Компания возвращалась с празднования дня рождения — накануне двое пассажиров отмечали свои дни рождения. После ДТП водитель покинул место происшествия, однако вскоре правоохранители установили его местонахождение и задержали в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Медицинское обследование показало, что содержание алкоголя в его организме почти вдвое превышало допустимую норму.
Начальник управления по защите интересов детей и противодействию домашнему насилию Львовской областной прокуратуры Юрий Матлах назвал гибель трех несовершеннолетних в одном дорожно-транспортном происшествии беспрецедентной трагедией для Львовской области за последнее десятилетие и заверил, что расследование будет полным, объективным и максимально оперативным.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц. В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении, продолжаются первоочередные следственные действия.
В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил трех человек. Как выяснилось, несовершеннолетний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!