Во Львовской области столкнулись и загорелись Mercedes Sprinter и ГАЗель: семь человек пострадали. Фото

Утром 10 апреля во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes Sprinter и ГАЗель. В результате аварии 7 человек получили ранения.

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После столкновения транспортные средства загорелись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

По информации полицейских, ДТП произошло около 09:40 утра на автодороге "Львов-Шегини" в городе Судовая Вишня Яворивского района. Как установили правоохранители, произошло столкновение Mercedes Sprinter и ГАЗель.

В результате происшествия водители обоих автомобилей и пятеро пассажиров Mercedes Sprinter получили телесные повреждения. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

В связи с возникновением пожара на место происшествия вызывали спасателей. В пресс-службе ГСЧС Львовщины сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание, но оба автомобиля были уничтожены огнем.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, уточняются данные всех участников происшествия и диагнозы потерпевших. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Днепре под залог вышел водитель авто, сбивший на пешеходном переходе беременную женщину с двумя детьми. Это произошло еще 17 марта, момент аварии попал на видео, а ее виновник своей вины не отрицает.

Ранее стало известно, что во Львовской области столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате столкновения погибли два человека, есть пострадавшие.

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