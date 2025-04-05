На Львовщине столкнулись микроавтобус и автовоз: в ужасном ДТП погибли два человека, есть пострадавшие. Фото

В субботу, 5 апреля, во Львовской области в Яворивском районе произошло жуткое ДТП, столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате аварии погибли 2 человека и есть пострадавшие.

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Об этом в Facebook сообщает "Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области". Чрезвычайщики деблокировали тела двух погибших и двух человек, которые получили травмы.

"Сегодня, 5 апреля, в 06:58 спасатели получили сообщение о том, что вблизи города Судовая Вишня Яворивского района произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика-автовоза. На момент прибытия спасателей в салоне микроавтобуса находились зажатые люди, нуждавшиеся в помощи", – говорится в сообщении.

С помощью специнструмента работники ГСЧС срезали крышу и двери микроавтобуса и деблокировали с поврежденного транспорта двоих травмированных, которых в тяжелом состоянии передали врачам, это водитель и пассажирка. Также чрезвычайники освободили тела двух погибших пассажиров.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Напомним, во Львовской области 3 апреля произошла авария, в результате которой пострадали женщина и ее семилетняя дочь. Предварительно водитель автомобиля ВАЗ 2106, 76-летний житель Львовского района, не успел среагировать на пешеходов и сбил женщину с ребенком, когда они переходили дорогу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель автомобиля скончался в больнице. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

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