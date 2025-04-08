В Днепре водитель, сбивший беременную женщину и двоих детей, вышел под залог: пострадавшие до сих пор на лечении

В Днепре под залог вышел водитель авто, сбивший на пешеходном переходе беременную женщину с двумя детьми. Это произошло еще 17 марта, момент аварии попал на видео, а ее виновник своей вины не отрицает.

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Пострадавшая женщина, ее старший сын и новорожденная дочь, появившаяся на свет досрочно после ДТП, остаются в больнице. Об этом сообщает сайт Днепра 056.

"ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Калиновая. В результате все трое получили травмы. Водитель был взят под стражу, но вышел под залог. Водитель был сразу задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. "Судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, который мужчина внес" , - сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводятся экспертизы. В суд дело может быть передано в мае. Журналисты также добавляют, что ДТП попало на камеру. Да и ее виновник в своих показаниях не отрицает собственную вину.

Сайт "056" рассказывает, что в результате ДТП пострадала беременная переселенка из Бахмута Анастасия Становская и ее двое несовершеннолетних сыновей. Их госпитализировали с места аварии с травмами разной степени тяжести.

В медучреждении врачи прооперировали Анастасию, чтобы спасти ребенка, женщине провели кесарево сечение. Новорожденная Агнешка также пострадала: у нее диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и перелом черепа.

"Пока она в реанимации, ее состояние тяжелое, но уже стабильное. Малышке начали давать прикорм, есть определенные положительные изменения, но она еще под искусственным дыханием", – говорится в сообщении.

Остается в больнице и мама девочки, правда, из реанимации ее уже перевели в отделение травматологии.

Продолжает лечиться в медучреждении и старший сын Анастасии, 8-летний Степан. Впереди у мальчика длительная реабилитация, которая займет не менее полугода. А вот его младший брат, 6-летний Владислав, уже вернулся из больницы домой.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что 17 марта в Днепре произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль "ЗАЗ" сбил на пешеходном переходе беременную женщину и двух ее детей, оказавшихся переселенцами из Бахмута. Находившаяся на 33 неделе беременности женщина после аварии была в тяжелом состоянии. В больнице ее экстренно прооперировали, и на свет появилась маленькая девочка.

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