Во Львовской области расстреляли криминального авторитета 'Джоника': всплыли подробности. Фото

В среду, 12 июня, в Сокольниках Львовской области неизвестные расстреляли автомобиль из огнестрельного оружия. По предварительным данным, за рулем автомобиля был Джонни Балога, известный как Джоник, который является грузинским авторитетом.

Муж выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии. О стрельбе сообщили в полиции, а детали опубликовало издание LVIV.MEDIA.

"Сегодня, 12 июня, около 11.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о стрельбе, произошедшей в селе Сокольники, Львовского района. На месте происшествия работают оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины", – говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции уточнили, что в результате происшествия ранен водитель автомобиля "БМВ" – он госпитализирован.

Специальная полицейская операция для установления места нахождения и задержания злоумышленника продолжается.

В то же время, по данным СМИ, обстрел произошел, когда мужчина находился за рулем автомобиля BMW X6. Автомобиль зарегистрирован на ООО "Ария Моторс", дилера BMW во Львове. В компании подтвердили, что знают об этом случае и выясняют, кто именно пользовался автомобилем того дня.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Джонни Балог является физическим лицом-предпринимателем, занимающимся арендой недвижимости и оптовой торговлей мясом. Он получил украинское гражданство в 2022 году. Также Балог является соучредителем ОО "Развитие гражданского общества".

Напомним, утром во вторник, 11 июня, в центре Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия расстрелял местного чиновника Максима Денщика. Ранее он заявлял о давлении со стороны главы ОВА. Мужчина от полученных ранений скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая в Оболонском районе Киева пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке. В результате пострадал 53-летний прохожий.

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