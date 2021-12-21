В Каменском прогремел взрыв в многоэтажке: разрушены две квартиры, есть пострадавший. Фото и видео

В городе Каменском в Днепропетровской области в понедельник, 20 декабря, произошел взрыв в квартире одной из многоэтажек. Огнем были повреждены два помещения.

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Дом расположен на улице Нежинской Заводского района. Сотрудники ГСЧС также обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Спасатели предварительно установили, что, вероятно, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Вызов в Службу спасения поступил в 16:45, а в 17:25 огонь был ликвидирован.

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Травмы получил 27-летний мужчина (1994 года рождения). Его госпитализировали в реанимационное отделение "Городской больницы скорой медицинской помощи". Предварительный диагноз – 50% ожогов тела.

Как сообщили в пресс-службе, в результате взрыва повредилось имущество в нескольких квартирах. В частности, речь идет о квартирах под номерами 14, 15 и 19. В тоже время весь подъезд пришлось отключить от газоснабжения.

Спасатели добавили, что в квартире №15 выбило двери, окна и стенки между комнатами. Кроме того, от взрыва повредилась целая стена между 15-ой и 16-ой квартирами. В в квартире под номером 19 выбило междуэтажную плитку. Она разположена на пятом этаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове прогремел взрыв в жилом доме. Предварительно было установлено, что произошел взрыв бытового газа. В больницу попали три человека.