Во Львове произошел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие. Фото

Во Львове в понедельник, 13 декабря, прогремел взрыв в жилом доме. Предварительно было установлено, что произошел взрыв бытового газа.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Как говорится в сообщении, речь идет о трехэтажном доме, расположенном на улице Замарстыновская, 28.

Сам взрыв произошел на втором этаже. В больницу госпитализировали трех человек – в результате инцидента они получили ожоги средней степени тяжести.

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В ГСЧС добавили, что пожар был локализован в 17:55. Огонь разрушил деревянные перекрытия в квартире между вторым и третьим этажами. Взрывом также была уничтожена межкомнатная перегородка.

Как добавили на сайте Львовского городского совета, движение по улице Замарстыновская было перекрыто. По словам заместителя мэра Ирины Маруняк, во время тушения пожара произошло подтопление нижних этажей.

По ее словам, учреждение предложит пострадавшим место для временного отселения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в частном доме в селе Зверево Покровской городской общины Донецкой области произошел взрыв. Вследствие происшествия погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения.