Во Львовской области авто сбило 8-летнего мальчика, который катался на самокате: появились подробности. Фото

31 марта во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль сбил 8-летнего мальчика. Инцидент произошел около 18.20 в селе Ямполь Львовского района.

Об этом в Facebook сообщила полиция Львовской области. По предварительной информации, автомобиль марки "Фиат", за рулем которого находилась 37-летняя местная жительница, столкнулся с восьмилетним мальчиком, который катался на самокате.

В результате аварии мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Относительно этого инцидента было начато уголовное производство по статье 286 часть 1 Уголовного кодекса Украины – нарушение ПДД. Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что утром 21 марта во Львове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, где произошло столкновение 27 автомобилей. На момент ДТП во Львове был сильный туман, поэтому полицейские призвали водителей быть крайне внимательными на дорогах.

Напомним, в районе села Пятничане Стрыйского района Львовской области в автомобильной аварии погибли два человека и получил травмы маленький ребенок. ДТП произошло 17 марта около 19:00 на автодороге Киев-Чоп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!