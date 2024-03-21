Во Львове произошло масштабное ДТП, столкнулись 27 авто: появились подробности и видео с места аварии

Утром 21 марта во Львове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на Скниловском мосту. Правоохранители заявили о столкновении 27 авто.

Стоит отметить, что в момент ДТП во Львове был сильный туман, поэтому полицейские призвали водителей быть крайне внимательными на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Львовской области.

В ведомстве отметили, что на Скниловском мосту на улице Городоцкой произошло сразу три аварии. По информации полицейских, столкнулось около 25 транспортных средств. Движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме только одной полосой из шести.

В свою очередь городской голова Андрей Садовой сообщает о столкновении 27 транспортных средств. Также мэр отметил, что ДТП можно объехать через Кольцевую и улицу Авиационную. Городской голова добавил, что общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту, но автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. В патрульной полиции водителей призвали быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения. Правоохранители напоминают, что во время тумана нужно двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Также полицейские рекомендуют отказаться от рискованных маневрирований, а в случае необходимости снизить скорость движения транспортного средства.

Напомним, в районе села Пятничаны Стрыйского района Львовской области в автомобильной аварии погибло два человека и получил травмы маленький ребенок. ДТП произошло 17 марта около 19:00 на автодороге Киев–Чоп.

Ранее сообщалось, что 17 марта на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом. Погибли три человека, по меньшей мере 14 пострадали. Среди потерпевших есть дети.

Как писал OBOZ.UA, вблизи села Тязов (Прикарпатье) Mercedes C220 выехал на встречную полосу движения и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Уезда в Ивано-Франковск. Погибли водитель автобуса и двое пассажиров.

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