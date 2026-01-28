Во Львове задержали подозреваемого в убийстве мэра в Крыму в 2013 году: что известно о преступлении

Украинские правоохранители заявили о задержании подозреваемого в резонансном убийстве председателя поселкового совета в оккупированном ныне Крыму, которое произошло еще в 2013 году. Преступление было совершено с применением огнестрельного оружия и, по данным следствия, носило заранее спланированный характер.

Видео дня

После возобновления производства подозреваемого задержали во Львове. Об этом сообщили в Нацполиции и Офисе генпрокурора.

Что известно

Умышленное убийство произошло в 2013 году возле административного здания Симеизского поселкового совета. Подозреваемый заранее отслеживал маршрут и график передвижения потерпевшего.

Неустановленный на тот момент нападающий совершил прицельный обстрел автомобиля председателя поселкового совета, в результате чего чиновник погиб на месте. После содеянного злоумышленник пытался уничтожить доказательства преступления.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили сожженный автомобиль с оружием внутри, из которого был совершен расстрел. Это, по данным следствия, свидетельствовало о тщательной подготовке преступления. Впоследствии полицейские смогли установить маршрут отхода нападающего и получить его изображение.

В рамках досудебного расследования была собрана достаточная доказательная база, позволившая идентифицировать подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый уроженец Львовской области 1979 года рождения.

После возобновления уголовного производства следователи и оперативники при поддержке спецподразделения "КОРД" задержали мужчину во Львове в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного с отягчающими обстоятельствами (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Также проводятся санкционированные обыски по месту жительства задержанного. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы принимают меры для полного установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Луцке мужчина открыл огонь по полицейскому, который встал на защиту женщины и ее малолетнего сына. Полицейский получил легкое ранение, но его быстрая реакция спасла жизнь семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине злоумышленник выстрелил из пистолета в прохожего и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!