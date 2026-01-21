На Киевщине неизвестный выстрелил в голову прохожему: полицейские задержали злоумышленника "по горячим следам". Фото
В Фастовском районе Киевской области злоумышленник выстрелил из пистолета в прохожего и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.
Об инциденте сообщили в Нацполиции. Отмечается, что злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении.
Что произошло
21 января в полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в селе Новоселки Фастовского района с огнестрельным ранением головы госпитализирован мужчина.
Правоохранители, прибывшие по вызову, установили, что 36-летний местный житель возвращался домой после прогулки с собакой. У подъезда его дома неизвестный мужчина неожиданно дважды выстрелил ему в голову, после чего скрылся.
На месте происшествия полицейские обнаружили гильзы и пулю от огнестрельного оружия, и направили их на экспертизу.
Уже через несколько часов "по горячим следам" стрелка разоблачили и задержали сотрудники Главного управления полиции Киевщины и Фастовского районного управления полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД в Киевской области.
Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Донецкой области.
Правоохранители провели обыск в его квартире, во время которого изъяли: пистолет с установленным глушителем, патроны, таблетки метадона и мобильные телефоны.
Полиция задержала фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Что грозит злоумышленнику
Как установили следователи, задержанный выполнял заказ на убийство.
Ему сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 15, пп. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений и по заказу)
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Киллеру грозит до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Сейчас правоохранители устанавливают личность заказчика убийства, а также возможных соучастников.
