На Киевщине неизвестный выстрелил в голову прохожему: полицейские задержали злоумышленника 'по горячим следам'. Фото

В Фастовском районе Киевской области злоумышленник выстрелил из пистолета в прохожего и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.

Об инциденте сообщили в Нацполиции. Отмечается, что злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении.

Что произошло

21 января в полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в селе Новоселки Фастовского района с огнестрельным ранением головы госпитализирован мужчина.

Правоохранители, прибывшие по вызову, установили, что 36-летний местный житель возвращался домой после прогулки с собакой. У подъезда его дома неизвестный мужчина неожиданно дважды выстрелил ему в голову, после чего скрылся.

На месте происшествия полицейские обнаружили гильзы и пулю от огнестрельного оружия, и направили их на экспертизу.

Уже через несколько часов "по горячим следам" стрелка разоблачили и задержали сотрудники Главного управления полиции Киевщины и Фастовского районного управления полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД в Киевской области.

Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Донецкой области.

Правоохранители провели обыск в его квартире, во время которого изъяли: пистолет с установленным глушителем, патроны, таблетки метадона и мобильные телефоны.

Полиция задержала фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Что грозит злоумышленнику

Как установили следователи, задержанный выполнял заказ на убийство.

Ему сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, пп. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений и по заказу)

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Киллеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Сейчас правоохранители устанавливают личность заказчика убийства, а также возможных соучастников.

