Во Львове в канализационном коллекторе обнаружили тело мужчины: его разыскивали несколько дней

В пятницу, 4 сентября, во Львове обнаружили тело мужчины в канализационном коллекторе. При этом информация об обнаружении на улице Скорины тела человека без головы, которая распространилась в сети, не соответствует действительности.

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Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции во Львовской области. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Что известно

В среду, 2 сентября, правоохранители получили сообщение об исчезновении 45-летнего львовянина, страдавшего заболеванием.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина мог находиться в районе улицы Скорины. 4 сентября его тело обнаружили в канализационном коллекторе.

Предварительно признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Главные истории дня

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции № 2.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа в городском озере Ивано-Франковска нашли тело мужчины. На место оперативно прибыли экстренные службы и полицейские, которые проводили необходимые следственные действия.

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