В Ивано-Франковске в городском озере обнаружили тело человека: что известно. Фото и видео

Во вторник, 4 августа, в городском озере Ивано-Франковска обнаружили тело мужчины. Спасатели извлекли его тело из воды, после чего началось расследование причин трагедии.

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О трагедии сообщило местное издание "Галка". Все подробности трагедии устанавливаются.

На место оперативно прибыли экстренные службы и полицейские, которые проводили необходимые следственные действия.

Тело мужчины было обнаружено в водоеме, после чего его вытащили на берег. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшего, а также выясняют, при каких обстоятельствах мужчина оказался в воде.

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Недавно в Белоцерковском районе Киевской области в реке Роставица обнаружили тело мужчины. Чтобы извлечь утопленника из воды, на место вызвали спасателей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Обуховском районе Киевской области мужчина утонул при попытке переплыть местное озеро. Его пытался реанимировать брат, однако, к сожалению, он скончался.

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