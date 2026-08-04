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В Ивано-Франковске в городском озере обнаружили тело человека: что известно. Фото и видео

Катя Помазан
Криминальные новости
2 минуты
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В Франковске в местном озере обнаружили тело мужчины.
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Во вторник, 4 августа, в городском озере Ивано-Франковска обнаружили тело мужчины. Спасатели извлекли его тело из воды, после чего началось расследование причин трагедии.

О трагедии сообщило местное издание "Галка". Все подробности трагедии устанавливаются.

Тело нашли в местном озере.

На место оперативно прибыли экстренные службы и полицейские, которые проводили необходимые следственные действия.

Тело мужчины было обнаружено в водоеме, после чего его вытащили на берег.

Тело мужчины было обнаружено в водоеме, после чего его вытащили на берег. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшего, а также выясняют, при каких обстоятельствах мужчина оказался в воде.

Место трагедии.

Недавно в Белоцерковском районе Киевской области в реке Роставица обнаружили тело мужчины. Чтобы извлечь утопленника из воды, на место вызвали спасателей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Обуховском районе Киевской области мужчина утонул при попытке переплыть местное озеро. Его пытался реанимировать брат, однако, к сожалению, он скончался.

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