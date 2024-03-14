На Прикарпатье легковое авто протаранило автобус с пассажирами: есть погибшие. Фото

В Прикарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими. Авария произошла примерно в 12:25 во вторник, 12 марта.

Об этом сообщает региональная полиция. На месте работали правоохранители Прикарпатья.

На автодороге Н-09 вблизи села Тязов (Прикарпатье) произошло ДТП. На места происшествия сразу были направлены правоохранители, спасатели и скорая медицинская помощь.

По предварительной информации, 57-летний водитель иномарки Mercedes C220, житель села Угорники, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Уезда в Ивано-Франковск.

В результате ДТП предварительно три человека погибли, а именно водитель рейсового автобуса и его двое пассажиров. Кроме этого, есть травмированные пассажиры. Полицейские устанавливают все происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Логвин на Киевщине грузовик на скорости взлетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло из-за того, что водитель пытался объехать выбежавшую на дорогу косулю.

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