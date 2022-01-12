Во Львове полицейские спасли парня, который хотел покончить с собой в прямом эфире

Во Львове патрульные полицейские спасли 21-летнего парня, который хотел совершить суицид. Покончить с собой он намеревался в прямом эфире.

ЧП произошло во вторник, 11 января, около 4 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области.

В полицию позвонила девушка, которая сообщила о том, что ее знакомый ведет прямую трансляцию в одной из социальных сетей. Ее насторожило то, что во время эфира он попрощался со всеми и сказал, что не хочет жить.

Сам юноша не стал рассказывать, где он находится, однако звонившая девушка прислала полицейским скриншот с трансляции.

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Заместитель командира роты второго батальона Александр Савицкий и его напарник Виктор Жовтанецкий на изображении узнали парк, где, предположительно, находился парень. Несмотря на то, что к поискам подключились и другие экипажи полиции, Александр и Виктор первыми добрались до места по трансляции. Но там никого не было.

После этого правоохранители начали осматривать близлежащие территории. Впоследствии они обнаружили 21-летнего жителя Львова на улице Стуса. У парня была рана на руке, которую он хотел скрыть от патрульных.

Полицейские оказали ему медицинскую помощь и вызвали на место инцидента медиков.

Со своей стороны парень объяснил, что столкнулся с трудностями и не может справиться сам. Он поблагодарил полицейских за то, что они его нашли. После чего юношу госпитализировали в медучреждение.

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