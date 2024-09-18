Во Львове нетрезвый водитель сбил двух подростков, один из пострадавших погиб на месте. Фото

Поздно вечером 17 сентября около 23:30 на улице Промышленной во Львове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Audi A5 наехал на электросамокат; погиб 16-летний львовянин, а его ровесник госпитализирован с тяжелыми травмами.

Видео дня

Предварительно, водитель машины находился за рулем пьяным. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

Audi A5 управлял 35-летний местный житель. Он наехал на электросамокат, на котором передвигались двое парней 16 лет. Один из них погиб на месте происшествия. Его друг попал в больницу.

После дорожно-транспортного происшествия правоохранители задержали нетрезвого водителя в порядке ст.208 УПК. Суд должен избрать ему меру пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ТС в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять авто на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 сентября в Гайсинском районе Винницкой области произошло ДТП, которое отобрало жизнь двух детей 5 и 16 лет. На дороге столкнулись легковушка и грузовик.

– 15 сентября в Броварах на Киевщине легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек. Пострадавшие с травмами попали в медицинское учреждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!