На Винниччине двое детей погибли в ДТП легковушки с грузовиком. Фото

В Гайсинском районе Винницкой области 14 сентября произошло смертельное ДТП. Авария отобрала жизнь двух детей 5 и 16 лет.

Видео дня

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Винниччины сообщила, что информация о ЧП поступила к правоохранителям около 22:00 субботы. На дороге столкнулись легковушка и грузовик, причины выясняют следователи.

В результате столкновения транспортных средств двое пассажиров Chevrolet в возрасте 5 и 16 лет погибли.

По данным "Суспільного", трагедия случилась недалеко от села Райгород. Предварительно, Chevrolet Aveo управлял 30-летний житель Броваров Киевской области. Он объезжал упавшее на проезжую часть дерево, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. Последним управлял 50-летний одессит.

В ГСЧС сообщили, что 16-летнего пассажира легковушки зажало в металлической конструкции авто. Его тело пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

На месте происшествия работали медики, а также спасатели и следственно-оперативная группа ГУНП.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 сентября в Днепровском районе Киева пьяный водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на скорости въехал в клумбу. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

– В целом в Киевской области за восемь месяцев 2024 года зарегистрировали 1278 ДТП с потерпевшими, в результате аварий погибли 123 человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!