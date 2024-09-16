Под Киевом легковушка на пешеходном переходе сбила трех женщин. Подробности ДТП

В Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек. Пострадавших с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Авария произошла 15 сентября, около 19:30 по улице Ярослава Мудрого (в Броварах. – Ред.). По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Skoda не заметил пешеходов и совершил наезд на них. Известно, что потерпевшие пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что травмы получили три женщины – 53-летняя, 60-летняя и 84-летняя пешеходы. Их госпитализировали в Броварскую больницу. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи приступили к досудебному расследованию.

Такое правонарушение карается штрафом от 51 тысячи до 85 тысяч гривен или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Клюки Киевской области водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет, где машина опрокинулась на крышу. В результате ДТП погиб пассажир авто – 17-летний парень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!