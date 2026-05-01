Во Львове нашли тело младенца в дорожной сумке: в полиции раскрыли детали трагедии. Фото

Во вторник, 28 апреля в парке на проспекте Вячеслава Черновола во Львове полиция нашла тело новорожденного мальчика, которое находилось в сумке. Младенец был одет и завернут в одеяла, теперь правоохранители пытаются идентифицировать найденные вещественные доказательства.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. Кроме того, как сообщается, назначен ряд судмедэкспертиз.

Что известно

Как стало известно, полицейские обратились за помощью в расследовании к гражданам, медработникам и волонтерам с просьбой помочь идентифицировать происхождение вещей, которые были найдены на месте происшествия.

Кроме одеял и остальных пеленок, в дорожной сумке находилась белая пеленка с надписью "пол.от.", что может означать ее происхождение из родильного отделения.

Всех, кто владеет информацией, которая поможет в раскрытии преступления, полиция просит позвонить по телефону 096-345-85-39 или по спецлинии 102.

О найденном теле младенца в полицию сообщил один из горожан. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу, параллельно разыскивают свидетелей, проверяют записи с камер, пытаются установить личность матери и возможных причастных лиц. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Дело взял на контроль начальник полиции Львовской области. Расследование продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!