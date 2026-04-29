В одном из парков Львова обнаружили тело младенца: что известно об обстоятельствах смерти. Фото

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти младенца во Львове. Тело ребенка обнаружили 28 апреля в парковой зоне на проспекте Черновола после сообщения местного жителя на линию 102. Правоохранители сразу выехали на место и начали проверку.

Об этом сообщили в полиции Львовской области. В ведомстве уточнили, что при осмотре подозрительной сумки правоохранители обнаружили внутри тело младенца."Ребенок был одет и завернут в одеяло", – отметили в полиции.

Сумку с телом нашли в парковой зоне, куда часто приходят местные жители. Мужчина, который заметил подозрительный предмет, обратился в полицию – и это стало отправной точкой для расследования. На месте работала следственно-оперативная группа, а также другие службы.

Ход расследования

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу – именно она должна установить точную причину смерти. Параллельно правоохранители проводят первоочередные следственные действия: ищут свидетелей, проверяют записи с камер, пытаются установить личность матери и возможных причастных лиц. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Дело взял на контроль начальник полиции Львовщины. Расследование продолжается, и пока ключевые ответы – в частности о причинах трагедии – еще впереди.

