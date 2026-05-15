Во Львове мужчина облил мэра города Садового грязной водой: что известно о нападавшем и какое наказание грозит

Во Львове произошел инцидент с участием городского головы Андрея Садового. Неизвестный мужчина облил мэра неустановленной жидкостью прямо в центре города.

Видео дня

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По предварительным данным, происшествие произошло сегодня, 15 мая, около 10:40 на площади Рынок во Львове. Прохожий внезапно подошел к городскому голове Андрею Садовому и облил его неустановленной жидкостью, после чего попытался покинуть место происшествия.

На место оперативно прибыли следственно-оперативные группы и сотрудники Львовского районного управления полиции №1, а также другие подразделения полиции Львовщины. Правоохранители быстро установили личность нападавшего – им оказался 46-летний житель Львова.

Мужчину задержали, сейчас с ним работают следователи. Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Досудебное расследование продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы действий задержанного.

Сам Садовый уточнил, что он шел утром на работу – подбежал мужчина и вылил на спину ведро грязной жидкости.

"Это все. Переоделся. Вещи вечером поперу. Это хулиганство, а не покушение. Нападения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать. Не раздувайте. Но за заботу – спасибо. Все в порядке", – добавил он.

Журналист Виталий Глагола сообщил, по предварительным данным, задержан – Иван Стебко, 1980 года рождения, львовянин. Ранее он уже имел проблемы с законом – в частности из-за грабежей и наркотиков. Также, по информации журналиста, мужчина является наркозависимым.

Полиция квалифицирует инцидент так, что фигуранту может грозить штраф, пробационный надзор или ограничение/лишение свободы до 5 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в помещении Светловодского городского совета на Кировоградщине произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Инцидент произошел внутри админздания, после чего работников оперативно эвакуировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!