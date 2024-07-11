Вместо службы отдыхал в Испании и на Сейшелах: завершено расследование в отношении одесского экс-военкома Борисова

Завершено досудебное расследование уголовного производства по бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову. Он не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы.

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Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

Установлено, что бывший чиновник выезжал за границу в 2022-2023 годах, выдавая себя за пострадавшего от российской агрессии.

С помощью знакомого врача он оформлял документы, якобы для лечения после ранения на фронте. На самом же деле бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП посещал роскошные курорты на Сейшельских островах и в Испании.

Расследование также выявило, что он использовал поддельные документы во избежание своевременной явки на военную службу.

Эксвоенкому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование поддельного документа), ч. 5 ст. 407 (неявка вовремя на службу без уважительных причин, в условиях военного положения) и ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем обмана, в условиях военного положения). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Стоит отметить, что против бывшего начальника Одесского областного ТЦК также возбуждено несколько уголовных производств. В 2023 году ДБР задержал его, и суд поместил его под стражу.

Сначала суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, но впоследствии суд уменьшил сумму залога до 12 млн гривен.

В настоящее время бывший одесский воин находится под стражей.

Напомним, 29 мая дело эксначальника Одесского ТЦК Евгения Борисова было передано в суд. Ему инкриминируют незаконное обогащение на 142 млн. грн. В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи фигуранта дорогих автомобилей с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом на сумму более 190 миллионов гривен.

Весной 2023 Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей в должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиумкласса под видом гуманитарной помощи.

В то же время разразился скандал из-за расследования СМИ, согласно которому уже во время полномасштабной войны мать Борисова стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью в несколько миллионов евро, а жена "разжилась" офисом в Италии. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома, а еще записали, что говорит об этом сам Борисов.

После завершения служебного расследования по законности поездки военкома за границу в условиях военного положения Борисов вернулся на должность после отстранения.

Однако 23 июня 2023 года на заседании Ставки Верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский поручил уволить скандального одесского военкома и проверить всех руководителей ТЦК.

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