В Днепре сожгли бус, приобретенный для украинских военных: сеть возмущена инцидентом. Фото и видео

В Днепре в ночь на четверг, 10 октября, неизвестные устроили очередной поджог авто военных, которое недавно было приобретено для одного из подразделений. Спасатели быстро потушили пожар, однако автомобиль получил значительные повреждения.

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Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел на ул. Академика Янгеля, 7. Также в сети опубликовали фото и видео с места происшествия.

"Только что в Днепре сожгли бус, который приобрели, подремонтировали и покрасили для моего подразделения. А за него еще долг висит 2 тыс. долларов", – написал в час ночи в соцсети X военный @ivan4bass.

Он добавил, что поджигателей не остановило то, что на машине были проблесковые маячки скорой.

Полицейские сразу начали активно искать злоумышленников, рассказал защитник.

В комментариях украинцы выражают возмущение очередным поджогом автомобилей военнослужащих.

Они пишут, что подобное происходит, потому что поджигатели не боятся наказания – надлежащих санкционных мер действующее законодательство не предусматривает, считают они.

Также в сети отмечают, что авто военных требуют охраны из-за массовых поджогов.

Как показало расследование "Радио Свобода", спецслужбы страны-агрессора РФ массово используют несовершеннолетних украинцев для поджогов авто ВСУ и зданий ТЦК в рамках дезинформационной кампании Москвы.

Таким образом враг пытается показать, что в Украине якобы существует активное "подполье", которое якобы выступает против общей мобилизации.

По данным расследования журналистов, детей вербуют в сети связанных между собой ботов и каналов в мессенджере Telegram, где предлагают "быстрые деньги" за поджоги.

Кроме того, расследователи залегендированно пообщались с кураторами и выяснили, что детей оккупанты активно поощряют к сотрудничеству, обещая, что им "ничего не будет".

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября в СБУ информировали, что 28-летняя жительница Кировоградчины получила шесть лет тюрьмы за поджог авто нацгвардейца. Ее задержали на горячем, когда она по заказу врага подожгла служебный пикап, надеясь получить 10 тыс. грн.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал усилить уголовную ответственность за поджоги авто военных и волонтеров. По его словам, с начала года такие случаи участились – в общей сложности повреждено около 300 авто, зафиксировано 266 поджогов.