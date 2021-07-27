Сумасшедшую любовь "захлестнула" ревность: новые детали убийства мамы двух малышей на Полтавщине

По подозрению в убийстве 24-летней Ангелины Омельченко, которое произошло в Полтавской области, задержан ее муж Алексей Белоусов. Пара очень рано поженилась и стала родителями двух детей. Но сумасшедшая любовь обернулась трагедией.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Ангелина Омельченко пропала 24 июля. Должна была вернуться домой, где жила вместе с двумя детьми, своими мамой и бабушкой. Последние и забили тревогу – ранее Ангелина даже не задерживалась.

Поиском занялись полицейские, но молодая женщина была уже мертва. 26 июля нашли ее тело с кляпом во рту и следами сексуального насилия.

Страшная новость сразу же облетела село, но мало кто мог представить, что по подозрению в убийстве задержат ее мужа, которого она раньше безумно любила.

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Ангелина и Алексей познакомились когда она училась в школе в с. Биленченковка, а он – в техникуме в Гадяче. Расстояние – примерно 5 километров.

Как рассказал OBOZREVATEL их друг, в селе, где жила девочка, у Алексея были знакомые. Так пара и встретила друг друга.

Соседи же помнят, как Ангелина и Алексей влюбились.

"Это была сумасшедшая любовь. Они будто юные Ромео и Джульетта никого вокруг не видели", – рассказали местные жители.

Пара поженилась, у них родилась сначала дочка, а затем и сын. Но все чаще счастливые моменты семейной жизни стали омрачаться ревностью.

По словам подруги Ангелины, Алексей стал безумно ревновать ее и поднимать руку. "Незадолго до убийство его изгнали из семьи – за то, что избивал жену", - рассказала девушка.

Убийство молодой женщині произошло всего за несколько дней до восьмой годовщины со дня свадьбы. В прошлом году, 31 июля 2020 г., Ангелина Омельченко написала на своей странице в Facebook:

Любимый мой и желанный муж, поздравляю нас с нашей медной свадьбой. Спасибо тебе за чудесные 7 лет совместной жизни, за верную любовь и необычное счастье. Желаю тебе оставаться всегда таким же добрым и весёлым, сильным и целеустремлённым, любящим и нежным. Пусть брак наш будет прочным, пусть в доме нашем царит благополучие и взаимопонимание.

Однако сложилось не так, как мечталось.

Как рассказал OBOZREVATEL спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев, накануне трагедии правоохранители убедили Ангелину Омельченко написать заявление об избиении ее мужем. "Было начато уголовное производство", – уточнил Сулаев.

27-летнему Алексею Белоусову уже сообщили о подозрении в совершении изнасилования и убийства. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней.

"Мужчина уже сознался в содеянном и сейчас сотрудничает со следствием", - рассказали OBOZREVATEL в полиции Полтавской области.

Причем, отметили правоохранители, Алексей после совершения преступления прятался в укромном месте, но оперативники нашли его.

Однако его признание уже не вернет маму маленьким Таисии и Тимофею, которым придется расти без тепла и любви самого родного человека.

Отцу двух детей теперь грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение. Если, конечно, суд признает его виновным.