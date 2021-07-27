На Полтавщине муж убил молодую жену и бросил тело в саду: у нее осталось двое детей. Фото

В селе Беленченковка Гадячской общины на Полтавщине 27-летнего мужчину заподозрили в убийстве жены – 24-летнюю Ангелину Омельченко нашли мертвой в яблоневом саду на окраине населенного пункта. На теле женщины были обнаружены следы избиения и выяснилось, что ее также изнасиловали.

Роковой случай произошел 25 июля, подозреваемого Алексея Белоусова задержали на следующий день, информирует отдел коммуникации полиции в области. У погибшей осталось двое детей, теперь родные просят небезразличных помочь семье (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных и следственных действий правоохранители получили обоснованные данные о причастности к убийству женщины ее мужа. Тот почти сутки скрывался в одном из заброшенных помещений Беленченковки.

Заместитель начальника ГУ НПУ в Полтавской области Артем Родыгин уточнил, что фигуранту готовят сообщение о подозрении в убийстве, совмещенном с изнасилованием. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование дела ведется по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, санкция статьи предусматривает 10-15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Местный портал "Гадяч.City" написал, что Алексей Белоусов бил и насиловал жену уже не впервые. Подобное случилось в июне, а затем и 11 июля. В тот раз Ангелина заявление в полицию написала только об избиении, и лишь потом правоохранители убедили ее заявить на обидчика и по факту изнасилования.

По словам начальника ОП №1 Миргородского райотдела полиции Петра Токаря, мужчину должны были задержать в рамках статьи 208 УПК Украины, но было потеряно время на сбор доказательств по делу.

Жители Беленченковки признались: по крайней мере внешне не замечали, что в семье Ангелины что-то не так. Ни слова о том, что папа поднимает руку на маму, не говорили в детском саду дети. Сама женщина тоже молчала.

В то же время издание, ссылаясь на анонимный источник, добавило, что избиения в семье продолжались уже два года. Обострение в отношениях между супругами возникло, когда муж уехал на заработки и заподозрил, якобы жена ему изменяет. Хотя, по словам инсайдера, в маленьком селе все на ладони, поэтому такого не могло быть. Однако, когда Белоусов вернулся домой, случилось непоправимое.

У погибшей Ангелины Омельченко осталось двое детей. Ее семья оказалась в трудном материальном положении, в соцсетях родные и знакомые обратились к неравнодушным землякам о помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге 51-летний мужчина утопил в домашнем бассейне 50-летнюю жену, а потом убил себя ножом. Тела супругов обнаружил отец погибшей.