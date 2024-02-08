Входил в 'карательные отряды': во Львове задержали коллаборанта, который помогал оккупантам похищать украинцев в Запорожье. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция задержали коллаборанта, входившего в состав оккупационного МВД РФ во временно оккупированной части Запорожья. Злоумышленник принимал участие в заключении местных участников сопротивления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во Львове, куда он тайно прибыл, чтобы пересечь границу с Украиной.

Мужчина является жителем Васильевского района Запорожья. В июне 2022 года он вступил в ряды "райотдела полиции" оккупантов и занимал должность "участкового отдела по делам несовершеннолетних".

"На этой "должности" коллаборант выполнял задачи Кремля относительно подавления сопротивления захватчикам. Для этого его включили в состав "карательных отрядов", которые похищали местных жителей прямо посреди улицы или из собственных жилищ. Затем людей отвозили в застенки, где жестоко пытали, в частности, используя электрический ток", – говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник вместе с вооруженными приспешниками грабил дома местных жителей: забирал ценности, деньги, оргтехнику и другое имущество. А во время проведения псевдореферендума РФ по присоединению "Запорожья к составу РФ, его привлекали к охране оккупационных избиркомов".

В конце 2023 злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо и поселился у родственников. Он готовился нелегально пересечь границу и попасть в ЕС.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили предателю о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Пока мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что мы писали о том, что двое харьковчан, женщина и мужчина, которые "сливали" врагу данные о дислокации ВСУ, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Харьковский суд признал их виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Также OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила информаторку военной разведки РФ, которая корректировала вражеский огонь по гражданской инфраструктуре Донбасса. По ее наведению 6 января этого года враг нанес ракетный удар по жилой застройке в Покровском районе, в результате чего погибли 6 мирных жителей, среди них – двое детей.

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