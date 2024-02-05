'Сливали' врагу данные о дислокации ВСУ: двое харьковчан получили по 15 лет лишения свободы. Фото

Женщину и мужчину, которые "сливали" врагу данные о дислокации ВСУ приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Харьковский суд признал их виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. .111 УК Украины).

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Об этом сообщил Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины. Прокуроры доказали, что женщина передавала данные бывшему мужчине — боевику "ЛНР" и работнику Главного управления Генштаба ВС РФ.

В конце февраля 2022 года жительница Чугуева, что в Харьковской области, начала общаться со своим бывшим мужем, экс-должником расформированной милиции, являющимся боевиком "ЛНР". Он попросил ее помогать собирать информацию о передвижении сил и средств ВСУ на территории Харьковского региона и патриотически настроенных жителей.

В июле 2022-го изменница также начала общаться с работником Главного управления Генштаба ВС РФ. От него она получила задачу передавать информацию о передвижении сил и средств ВСУ на территории Харьковского региона.

Как сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины, к преступной деятельности она привлекла и своего односельчанина — работника энергогенерирующей компании. Под видом проверки электроснабжения он получал доступ к нужным объектам, чтобы собирать разведданные о местах базирования сил обороны.

Полученные сведения предатель передавал своей подельнице, а она уже переправляла их российскому ГРУ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

Также коллаборантка получила дополнительную задачу от представителя страны-агрессора — собрать подробную информацию о сотрудниках СБУ, которые дислоцируются в Чугуевском районе. Но выполнить это поручение предательница не успела, поскольку правоохранители задержали ее и подельника.

OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который шпионил за военными. Кроме того, злоумышленник хотел устроиться на оборонный завод и сливал координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий столицы.

Также мы писали, что российские информаторы, корректировавшие обстрелы оккупантов по электроподстанциям в Харькове и Славянске, были приговорены к 10 и 8 годам за решеткой. С их помощью оккупанты осуществляли ракетно-артиллерийские атаки на социальные и энергетические объекты в прифронтовых регионах.

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