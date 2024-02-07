По ее наведению убили 6 мирных жителей: СБУ задержала осведомительницу РФ в Донецкой области. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила осведомительницу военной разведки РФ, которая корректировала вражеский огонь по гражданской инфраструктуре Донбасса. По ее наведению 6 января этого года враг нанес ракетный удар по жилой застройке в Покровском районе, в результате чего погибли 6 мирных жителей, среди них – двое детей.

О задержании коллаборантки сообщает СБУ в Telegram-канале. В декабре 2023 года женщина познакомилась с двумя военнослужащими Сухопутных войск и Центра специальных операций ВС РФ и согласилась собирать информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом регионе.

Информаторка устроилась продавщицей в привокзальный киоск, чтобы отслеживать движение эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ в направлении передовой. Женщина выспрашивала нужные сведения у работников вокзала и фиксировала перемещение подвижного состава украинских войск.

Нужные врагу локации, в том числе места расположения объектов критической инфраструктуры Покровского района, она находила в приложении Google Maps, делала соответствующие отметки на картах и отправляла скриншоты с телефона своим кураторам.

Сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку и задержали ее в собственном доме. Во время обысков у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Как отмечает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили предательнице о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что двоих харьковчан, которые "сливали" врагу данные о дислокации ВСУ приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Харьковский суд признал их виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Также мы сообщали, что российские информаторы, корректировавшие обстрелы оккупантов по электроподстанциям в Харькове и Славянске, были приговорены к 10 и 8 годам за решеткой. С их помощью оккупанты осуществляли ракетно-артиллерийские атаки на социальные и энергетические объекты в прифронтовых регионах.

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