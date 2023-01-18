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"Вертолет начал резко снижаться": житель Броваров рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Видео

Алексей Лютиков
Расследования
1 минута
26,3 т.
'Вертолет начал резко снижаться': житель Броваров рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Видео

Утром 18 января жители Броваров Киевской области стали свидетелями крушения вертолета, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел. Один из очевидцев рассказал, что вертолет начал резко снижаться.

Видео дня

Перед снижением высоты вертолет сделал несколько кругов в воздухе. Об этом рассказал житель Броваров, сообщает Telegram-канал "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся, и все", – говорит мужчина, который стал очевидцем катастрофы.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал дождаться официальных результатов расследования крушения вертолета. Точные причины катастрофы установит специальная комиссия. 

''Вертолет начал резко снижаться'': житель Броваров рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Видео
''Вертолет начал резко снижаться'': житель Броваров рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Видео
''Вертолет начал резко снижаться'': житель Броваров рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Видео

Напомним, во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Также известно, что вертолет, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета, когда произошло крушение, он выполнял задание.

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