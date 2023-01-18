''Вертолет начал резко снижаться'': житель Броваров рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Видео

Утром 18 января жители Броваров Киевской области стали свидетелями крушения вертолета, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел. Один из очевидцев рассказал, что вертолет начал резко снижаться.

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Перед снижением высоты вертолет сделал несколько кругов в воздухе. Об этом рассказал житель Броваров, сообщает Telegram-канал "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся, и все", – говорит мужчина, который стал очевидцем катастрофы.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал дождаться официальных результатов расследования крушения вертолета. Точные причины катастрофы установит специальная комиссия.

Напомним, во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Также известно, что вертолет, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета, когда произошло крушение, он выполнял задание.