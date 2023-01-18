Упавший в Броварах вертолет принадлежал ГСЧС: новые подробности трагедии

Вертолет, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета, когда произошла крушение, он выполнял задание.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что более подробная информация об этом событии будет предоставлена Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

Как сообщил в Facebook руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

По словам Клименко, известно о 16 погибших, из них двое детей. На борту вертолета было девять человек. 22 пострадавших, в том числе 10 детей, находятся в больнице.

Напомним: в Броварах 18 января в одном из районов города упал вертолет в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. На месте происшествия работают все службы, есть пострадавшие и погибшие.

"Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", – сообщил руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Броварах произошел взрыв на предприятии. В результате происшествия погиб рабочий;

– также в Броварах Киевской области на производстве взорвался твердотопливный котел. В результате происшествия погибли двое мужчин, а еще один с ожогами – госпитализирован.

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