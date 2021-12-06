Верховный суд поставил точку в деле о госизмене Януковича: все подробности

Верховный суд принял окончательное решение по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, который сбежал в Россию в 2014 году. Приговор Оболонского районного суда оставили в силе.

Речь идет о приговоре в 13 лет заключения за государственную измену, такое решение было принято 24 января 2019 года. Верховный суд вынес свой вердикт в понедельник, 6 декабря. Трансляция заседания велась на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

ВС также оставил в силе постановление Киевского апелляционного суда, которое также признало приговор Оболонского райсуда.

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Янукович также пытался отозвать своих защитников от участия в процессе, однако Верховный суд отказал в этом. Как заявил адвокат беглого президента Виталий Сердюк, защитники якобы не могли обеспечить Януковичу защиту из-за "условий, созданных Верховным судом".

Отметим, что 24 января Оболонский районный суд Киева признал Януковича государственным изменником и приговорил к 13 годам заключения. Приговор вынесли заочно, так как беглец находится в Российской Федерации. Речь идет о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

После его побега из Украины в Россию 22 февраля 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева, в нашей стране против него отрыли около 10 уголовных производств. Верховная Рада признала этот побег самоустранением от власти, а сам "гарант Конституции" оправдывался тем, что якобы пытался спасти собственную жизнь.

В частности, экс-президента, кроме госизмены, подозревают в создании организованной преступной группировки, причастности к массовым смертям активистов Революции Достоинства, незаконном завладении резиденцией в Межигорье и земельными участками в Сухолучье и получении крупных взяток под видом авторских вознаграждений.

17 ноября 2021 года Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пригрозила Януковичу пожизненным заключением. Следствие установило, что в период расстрелов в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент 11 раз общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Она также обнародовала имена всех подозреваемых по делу Майдана, им грозит пожизненное наказание в Украине.

Напомним: 22 ноября пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир опубликовал в сети обращение беглеца к украинцам. В нем он поднял тему войны на Донбассе, энергетического кризиса в нашей стране, а также раскритиковал действия власти. Более того, сбежавший президент даже позволил себе предложить новую стратегию развития для Украины. Подробности – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз экс-президент Янукович выступал с обращением к украинцам 17 августа. В нем он назвал главную "ошибку" за 30 лет независимости страны.