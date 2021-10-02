Венедиктова – о покушении на Шефира: это не постановка, следствие прорабатывает более 10 версий

Правоохранители прорабатывают больше 10 версий в деле о покушении на помощника президента Сергея Шефира. При этом две из них – главные.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Трускавце, где проходит собрание партии "Слуга народа". В то же время она отвергла информацию о том, что это нападение могло быть постановкой.

"Версии были озвучены сразу. Есть две основные версии, но мы отрабатываем и другие. У нас — более десятка версий, с которыми мы работаем, мы их не отбрасываем", – сообщила генпрокурор.

Но Венедиктова не стала конкретизировать, о каких именно версиях идет речь. По словам "У меня не было ни сомнения, что это – не постановка. Когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость,... каким образом совпадает рана с отверстиями на двери" , – добавила она.

Видео дня

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что в деле о покушении есть три основные версии:

в связи с государственной деятельность;

для давления на первых лиц государства;

чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в Украине, в том числе при помощи спецслужб иностранных государств.

"Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства, – заметил он.

Глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко также уверен, что нападение на чиновника не было инсценировкой, хотя во время обстрела использовался не снайперский огонь. По его словам, об этом свидетельствует несколько факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ взяла под охрану Сергея Шефира и его семью. А глава государства Владимир Зеленский после нападения усилил собственную охрану – президентский кортеж увеличился, теперь он ездит с сигнальными маячками и гораздо быстрее.