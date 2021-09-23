Несмотря на то, что во время обстрела авто помощника президента Украины Сергея Шефира использовался не снайперский огонь, это было реальное покушение, а не инсценировка. Об этом свидетельствует несколько факторов.

Место, где находился стрелок, установлено точно. Позиция позволяла увидеть машину Шефира издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу. Об этом у себя в Facebook написал Глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Он отметил, что полиция допросила свидетелей происшествия. Грибники и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира, дали подобные показания о звуке стрельбы. Правоохранители изъяли для исследования найденные гильзы и ветки, вероятно, сломанные преступником. Шевченко добавил, что полиция продолжит поиски улик в лесном массиве.

Видео дня

Отметим, что по машине пoмощника президента стреляли патронами, прoизведенными не в Украине. Правoохранители исследoвали изъятые пули с места пoкушения на жизнь Шефира, и те, котoрые медики дoстали из тела пoтрадавшего водителя. Все патроны были венгерскoго прoизводства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в среду, 22 сентября, около 10 утра под Киевом было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Злоумышленники обстреляли его автомобиль. В результате обстрела ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.