Без перебільшень, сьогодні другий день народження Сергія Шефіра.

Слідство наразі розглядає три основні версії замаху на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра та його водія: в зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на перших осіб держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.

Водія Сергія Шефіра прооперовано, наразі йому ніщо не загрожує. Перед тим, як відправитися до лікарні, він встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця подій і необхідні слідчі дії. Тож ситуація на контролі. До слідчо-розшукових дій підключені найкращі оперативники та слідчі Національної поліції, кінологічної служби, Нацгвардії, співробітники СБУ.

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Хочу наголосити, що замах відбувався з метою вбивства. Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється. Шлях реформ і змін у країні не зупинити!

Також сьогодні в Черкасах трапилося вбивство підприємця. Основна версія слідства - умисне вбивство, вчинене на замовлення. Справа на контролі.

На фото нижче: кулі, яки хірурги витягнули зі стегна водія Сергія Шефіра.

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