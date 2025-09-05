Вел прямую трансляцию и шел в школу с ножом: на Закарпатье 15-летний ученик готовил нападение с холодным оружием

В Закарпатской области полиция предупредила потенциальную трагедию в одной из школ. 15-летний ученик планировал нападение с холодным оружием.

Он даже успел начать прямую трансляцию своих действий на стриминговой платформе. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Детали дела

Парня задержали непосредственно перед тем, как он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. Как выяснилось, он публиковал в соцсетях свои намерения совершить нападение, а информацию об угрозе правоохранители получили от британских коллег.

Полицейские действовали максимально быстро и слаженно. Киберполиция анализировала данные с онлайн-платформ, криминальная полиция проводила оперативные мероприятия, а возле учебного заведения была усилена охрана. Благодаря этому нападение удалось предупредить, и дети и педагоги остались в безопасности.

Сейчас продолжаются следственные действия относительно обстоятельств подготовки преступления. По предварительной информации, ученик планировал не только физически напасть на одноклассников, но и транслировать это в соцсети.

"Спасибо всем привлеченным подразделениям полиции Закарпатья за профессионализм и слаженность действий, которые спасают жизни. Безопасность в школах – наш приоритет", – подчеркнул Клименко.

