На Киевщине мужчина убил ножом несовершеннолетнюю сестру: его задержали. Фото

В Белой Церкви полиция задержала 25-летнего мужчину, который на лестничной клетке многоэтажки смертельно ранил ножом свою 17-летнюю сестру. Трагедия произошла днем 2 сентября, девушка скончалась на месте от полученных травм.

Видео дня

Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило. По его словам, фигуранту уже объявили о подозрении в умышленном убийстве. К делу приобщены вещественные доказательства, а мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Обстоятельства трагедии

Около 15:30 жительница дома сообщила в полицию о теле девушки, которое она обнаружила на лестнице. Правоохранители быстро выяснили, что между братом и сестрой произошел конфликт в квартире.

Сначала он ударил ее ножом в квартире, после чего девушка пыталась убежать. Но нападающий догнал ее на лестничной площадке и нанес еще несколько ударов. На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. Мужчину задержали сразу.

Расследование продолжается

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, инкриминируют ему умышленное убийство несовершеннолетней (ч.1 ст.115 УК Украины). Задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 3 сентября в Киеве в ходе схватки один из несовершеннолетних нанес мужчине удар головой в лицо, от которого потерпевший ударился об ограждение и упал на землю. Подросток продолжил жестоко бить мужчину руками и ногами, после чего оттащил его в сторону и отобрал мобильный телефон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!