В Киеве в Гидропарке подросток ради развлечения жестоко избил прохожего и ограбил его. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали подростка, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Несовершеннолетний злоумышленник жестоко из бил прохожего ради развлечения и ограбил его.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от медиков о госпитализированном мужчине из Гидропарка в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Полицейские установили, к 39-летнему киевлянину подошла группа молодых людей и спровоцировала словесный конфликт.

"В ходе схватки один из несовершеннолетних нанес мужчине удар головой в лицо, от которого потерпевший ударился об ограждение и упал на землю. Подросток продолжил жестоко избивать мужчину руками и ногами, после чего оттащил его в сторону и отобрал мобильный телефон", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит нападавшему

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника – им оказался 17-летний житель Киева, который недавно переехал из Сумщины.

По факту разбоя, совершенного с применением физического насилия (по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а несовершеннолетнему сообщили о подозрении. Сейчас ему избирается мера пресечения. В целом ему грозит до 15 лет заключения.

