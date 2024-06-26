ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачева, которого разоблачили на коррупции. Фото

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Мукачевского городского головы Андрея Балоги, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога 30 млн. грн.

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Суд также возложил на него процессуальные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"26 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС применил меру пресечения к городскому голове в Закарпатье, который совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более ", – говорится в сообщении.

Так, согласно информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд постановил заключить подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн. Также он должен сдать загранпаспорта и не может отлучаться за пределы Мукачево без разрешения следователя.

Стоит отметить, что во вторник, 25 июня, стало известно о задержании мэра Мукачево Андрея Балоги и главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо, известного в некоторых кругах по прозвищу "Блюк". Их подозревают в коррупционной схеме продаж местного стадиона, в результате которой община потеряла более 70 млн грн.

По данным журналиста Виталия Глаголы, в ходе сегодняшнего судебного заседания было озвучено, что решение о продаже стадиона "Авангард" несколько раз выносилось на голосование на сессии горсовета.

В Мукачевском городском совете было зарегистрировано в электронной системе документооборота сразу 3 варианта проектов решения. Согласно 1-го после выкупа у покупателя было 30 дней, чтобы оплатить всю необходимую сумму на счета. В другом варианте уже был зарегистрирован проект решения по предложению рассрочки платежа за стадион на 6 месяцев.

22 августа была утверждена денежная оценка 9,6 млн гривен с рассрочкой оплаты на 6 месяцев. Но при этом Мукачевский городской совет дал разрешение покупателю стадиона на проведение государственной регистрации еще до полной оплаты, утверждает Глагола.

По данным НАБУ, чиновники договорились продать участок по девять раз меньшей стоимости.

"Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка, за который владельцам компании-оценщики предоставили взятку. В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн продали всего за 9,6 млн грн. Несмотря на такую мизерную цену, городской глава личным решением еще и предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев", – сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сообщила о подозрении руководителю Чеченского университета спецназа имени Путина. Байбетар Вайханов – лицо из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, по указанию которого он организует подготовку боевиков для оккупационных группировок страны-агрессора РФ.

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