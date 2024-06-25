СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции мэра Мукачево и главу Мукачевского райсовета: они задержаны. Фото

В городе Мукачево в Закарпатье СБУ и НАБУ задержали мэра Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя по прозвищу "Блюк" и начальника земельного отдела Мукачевского городского совета Артура Самиляка. Чиновников подозревают в причастности к коррупционной схеме продажи местного стадиона "Авангард".

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Сумма ущерба от продажи стадиона и почти 3 га земли составляет примерно 100 миллионов гривен. О задержании сообщили в Telegram СБУ и журналисте Виталий Глагола.

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