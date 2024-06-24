СБУ собрала доказательную базу: в Украине сообщили о подозрении главе российского университета спецназа им. Путина. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Чеченского университета спецназу имени Путина. Байбетар Вайханов – лицо из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, по указанию которого он организует подготовку боевиков для оккупационных группировок страны-агрессора РФ.

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Об этом 24 июня сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, на Вайханова собрана доказательная база причастности к войне против Украины.

По данным следствия, с начала полномасштабного нападения на Украину в университете спецназа прошли обучение более 40 тыс. кадровых военных и наемников РФ.

Среди них – боевики 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат" и полков "АхматРоссия", "Ахмат-Чечня" 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии РФ.

Все они непосредственно участвуют в боях против Украины на восточном и южном фронтах.

Для начала попасть на передовую слушатели "университета путина" проходят недельную подготовку на базе учебного заведения в городе Гудермес.

Там проводят комплексную тактическую, огневую, информационно-идеологическую и медицинскую подготовку.

После окончания "курсов" боевиков перебрасывают в самые горячие точки фронта для штурмов позиций Сил обороны Украины.

Кроме этого, под руководством Вайханова на базе его "вуза" с ноября 2023 года налажено производство FPV-дронов, а также обучение пилотов БПЛА.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Вайханову о подозрении ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ рассказали, что собрали новые доказательства на агентурную сеть ФСБ, под прикрытием УПЦ Московского патриархата пытавшуюся дестабилизировать ситуацию в Украине. По заказу врага агенты ФСБ создавали материалы для разжигания религиозной ненависти, которые мгновенно подхватывали российские пропагандисты для распространения ИПСО.

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