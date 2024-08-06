В Житомирской области задержали командира, которому подчиненные военные строили дом и магазин. Фото

Командир одной из воинских частей Житомирщины был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий. Этот военный заставлял подчиненных производить ремонт в своем доме и строить магазин.

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Об этом сообщили в спецпрокуратуре в сфере обороны центрального региона. В Госбюро расследований добавили, что во время обысков у командира нашли более полумиллиона гривен наличными (на фото выше).

По их информации, следствие установило, что с октября 2023 года в частном доме военного чиновника, расположенном в одном из сел Житомирской области, по его указаниям подчиненные производили ремонт. Тем временем командир части на протяжении нескольких месяцев обеспечивал подчиненным непрерывную выплату денежного довольствия, надбавок и премий.

Окончательная сумма ущерба, нанесенного государству, уточняется.

Сотрудники ГБР провели ряд обысков по месту службы фигуранта, проживания и в помещениях, где проходили ремонтные работы. Во время обысков обнаружили троих военнослужащих, которые в это время должны были проходить службу в воинской части.

"Кроме того, во время обысков у командира обнаружили и изъяли более полумиллиона гривен наличными, происхождение которых устанавливается", – добавили в ГБР.

В свою очередь полиция Житомирской области добавила, что 45-летний командир привлекал подчиненных также к строительству магазина.

Военного задержали и сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса; санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет).

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

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