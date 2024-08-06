Гражданин Молдовы "на спор" переплыл Днестр: как его наказали в Украине. Фото

Пограничники Могилев-Подольского отряда ГПСУ 5 августа задержали на нашем берегу Днестра 42-летнего гражданина Молдовы. Он переплыл реку, чтобы выиграть спор с друзьями.

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Государственная пограничная служба сообщила об этом 6 августа. Telegram-канал ведомства пошутил, что иностранец "выиграл" запрет на посещение нашей страны.

Мужчина рассказал, что был на отдыхе и после нескольких бокалов алкоголя на спор с друзьями решил испытать свои силы, а именно – преодолеть реку вплавь.

"Проблемой стало только то, что именно по реке пролегала граница между Молдовой и Украиной. О том, что гражданин пересек ее незаконным способом, ему сообщили украинские пограничники, когда тот добрался до противоположного берега", – проинформировали в ГПСУ.

Молдованин нарушил ст. 204-1 КУоАП. Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Пловца передали молдовским коллегам в порядке реадмиссии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее на Одесщине задержали военнообязанного украинца, который пытался "выплыть" из Украины на акваскутере. Такое плавсредство может двигаться под водой на глубине нескольких десятков метров, но оно не помогло уклонисту пересечь границу.

– Также в Одесской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении двум иностранцам, которые в рефрижераторе перевозили за границу 16 мужчин. Суд уже избрал им меры пресечения.

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