В Житомирской области два автомобиля совершили наезд на мужчину: он умер от полученных травм

16 декабря на автодороге Киев-Чоп вблизи села Пищев произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть 28-летнего мужчины. На него наехали два автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области. Отмечается, что на находившегося посреди проезжей части жителя Львовской области совершил наезд грузовой автомобиль "Mercedes Benz", которым управляла 51-летняя киевлянка. После этого на него наехал 35-летний житель Киевской области на автомобиле Toyota.

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По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. В случае доказательства вины, водителям грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Киеве 17 декабря Subaru Outback сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Как уточнил Telegram-канал dtp.kiev.ua, недалеко от места аварии есть подземный пешеходный переход. Женщина пыталась перейти шесть полос.

Также в ночь на 17 декабря на Житомирском шоссе два грузовика почти одновременно сбили насмерть двух мужчин. Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте. Автомобили Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только проехали КПП.

"Вдруг слева направо по ходу движения машин на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под второй. В результате наезда оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

По официальным данным патрульной полиции, за 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, унесших жизни более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

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