В Киеве под колесами грузовиков погибли два пешехода-нарушителя. Фото и видео

В Киеве в ночь с 16 на 17 декабря на Житомирском шоссе два грузовика почти одновременно сбили насмерть двух мужчин. Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщил Telegram-канал Вартові Еспресо. Недалеко от места аварии находится пешеходный переход (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Предварительно было установлено, что два грузовика Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только что проехали КПП.

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"Внезапно слева направо по ходу движения машин на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под другой. В результате наезда оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что безопасный пешеходный переход находился примерно в ста метрах от места ДТП. Обстоятельства аварии установит следствие.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошла почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бородянке Киевской области в среду, 15 декабря, столкнулись Chery и Lada. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Lada потерял сознание.