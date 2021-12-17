В Киеве под колесами грузовиков погибли два пешехода-нарушителя. Фото и видео

Олег Тимченко
Криминал
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От полученных травм пешеходы погибли на месте ДТП

В Киеве в ночь с 16 на 17 декабря на Житомирском шоссе два грузовика почти одновременно сбили насмерть двух мужчин. Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщил Telegram-канал Вартові Еспресо. Недалеко от места аварии находится пешеходный переход (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Предварительно было установлено, что два грузовика Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только что проехали КПП.

Авария произошла на выезде из Киева.
Видео дня

"Внезапно слева направо по ходу движения машин на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под другой. В результате наезда оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

От полученных травм пешеходы скончались на месте ДТП.
Грузовики сбили пешеходов.

Следует отметить, что безопасный пешеходный переход находился примерно в ста метрах от места ДТП. Обстоятельства аварии установит следствие.

Грузовики ехали в сторону Ужгорода.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошла почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Количество ДТП в Украине за 11 месяцев 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бородянке Киевской области в среду, 15 декабря, столкнулись Chery и Lada. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Lada потерял сознание.

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