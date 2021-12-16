В Днепре авто влетело в отбойник и перевернулось: погибла девушка, еще два человека пострадали. Фото и видео

В ночь на 16 декабря на Новом мосту в Днепре автомобиль Dacia влетел в отбойник. В результате ДТП погиб один человек и двое пострадали.

Об инциденте в Facebook сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Отмечается, что легковушку занесло на повороте около 01:45. Девушка-пассажирка скончалась на месте, 36-летнего водителя, который был без сознания, вырезали из автомобиля спасатели в течение 20 минут.

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По данным "Инфоматора", еще одна пассажирка 2003 года рождения в момент аварии выпала с автомобиля. Когда приехали полицейские, она была в сознании. Сейчас о состоянии девушки неизвестно. Пострадавших госпитализировали в больницу им. Мечникова и городскую больницу №16.

Отмечается, что машина опрокинулась, когда заезжала на мост, перекрыв пешеходную зону. Она получила значительные повреждения.

На месте аварии работало семь экипажей полиции, 3 скорых и две машины спасателей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Согласно официальной статистике Национальной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в нашей стране произошло 170 972 аварии. Они унесли жизни 2926 человек, пострадало в этих ДТП 27 296 человек.

Напомним, 15 декабря в Киевской области столкнулись Chery и Lada. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель последнего авто потерял сознание. Свидетели сообщили, что когда мужчина очнулся, от него якобы был слышен запах алкоголя.

В результате аварии травмы получили водители двух авто и пассажир Lada. Их госпитализировали в медучреждение.

А в ночь с 14 на 15 декабря в столице произошла авария с участием автомобиля службы такси. Легковушка на скорости протаранила забор и снесла несколько секций ограды.

"По словам водителя, за несколько минут до аварии он выехал с мойки и двигался по улице Здолбуновской. Говорит, что набрал скорость, а на повороте подвели тормоза. Якобы легковушка почти не сбавила скорость и произошло ДТП", – говорится в сообщении.

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