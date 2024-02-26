В Житомирской колонии разоблачили заключенного, который выманивал деньги у родственников пленных украинских военных. Фото

Узник Житомирского исправительного учреждения выманивал деньги у родственников украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте. Сотрудники прокуратуры совместно с управлением СБУ в Житомирской области и ГУ Нацполиции в области разоблачили "схему".

27-летнему гражданину сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 190 УК Украины). Об этом говорится в Telegram-каналах СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора.

Отмечается, что на счету злоумышленника более 60 потерпевших. Он находил объявление о розыске в сети Facebook и писал родственникам военных, что может найти определенного человека, однако нужно финансирование для его возвращения домой.

Представлялся работником военкомата или участником "поисковой группы" и хвастался "нужными" связями. Стоимость "услуг" мошенника составляла от 5 до 55 тыс. грн. Сумма зависела от платежеспособности потерпевшего.

Люди перечисляли средства на карточки сокамерников злоумышленника и его сообщников "на свободе". Среди последних оказались, в частности, его мать и жена.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении мошенничеств (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 УК Украины).

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