СБУ разоблачила супругов – агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила супругов – агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов. Мужчина уже получил подозрение в государственной измене и оправдывании агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Среди главных целей врага были электростанции, которые обеспечивают светом большую часть Львовщины.

По информации СБУ, местные супруги были привлечены российской спецслужбой для выполнения вражеской задачи. Главным фигурантом оказался мужчина, с 2023 года отбывающий наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

Он оказался "на радарах" противника из-за своего активного участия в социальных сетях, где выражал поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Позже сотрудники ФСБ установили с ним контакт и провели дистанционный процесс вербовки.

После дистанционной вербовки связь осуществлялась через анонимный чат, куда отправлялись агентурные задания и инструкции по их выполнению. К сотрудничеству с ФСБ муж привлек и свою жену на свободе.

Женщина должна была найти необходимые энергетические объекты и сделать снимки с привязкой к местности. Оккупанты обещали финансировать все "текущие" расходы, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также выплатить денежное вознаграждение.

После получения разведывательной информации работники ФСБ планировали использовать ее для осуществления ракетных ударов с целью обесточивания западного региона Украины. Однако работники СБУ предотвратили реализацию этих планов российских спецслужб.

Во время обыска в камере подозреваемого был изъят мобильный телефон, используемый для связи с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ⁠ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Планируется сообщить о подозрении в государственной измене и жене фигуранта. Расследование продолжается.

Напомним, в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местную жительницу, которая собирала и передавала врагу информацию о перемещениях и местоположениях Сил обороны в Константиновке и Дружковке. Завербовал предательницу ее собственный сын, воюющий против Украины в незаконном вооруженном формировании так называемой "ДНР".